Путин сидит в информационном пузыре без кислорода - Зеленский

На каждого украинского солдата приходится 10 россиян, но их уничтожают. Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин находится в информационном пузыре.

В то же время он может сам закончить войну, которую развязал, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

"Путину нужно начать диалоги и перестать жить в информационном пузыре без кислорода. Вы не знаете, насколько реалистична та информация, которую он получает. Денацификация, которую он предлагает - это нацизм и уничтожение нации", - сказал Зеленский.

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Все, кто вторгся в Украину и отдавал приказы, - военные преступники. Несмотря на это, Украина готова к противостоянию. Ее народ не согласится на капитуляцию или ультиматум.

"Мы - зона свободы. Киев бомбардируют, пригород - жестоко. Как и Харьков, Чернигов, Мариуполь. Но даже захваченные города проявляют чудеса сопротивления. На каждого украинского солдата приходится 10 россиян и один украинский танк - 50, но мы их уничтожаем. Все думают, что Украина - это где-то далеко. Но миру нужно нас защищать, потому что чем больше съест этот зверь сейчас, тем больше захочет потом", - добавил президент.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.