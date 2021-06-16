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среда, 16 июня 2021 19:14

Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО

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Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин и Байден затронули тему Украины. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин обсудили Украину.

Обсудили также вступление Украины в НАТО и Минские соглашения. Об этом заявил президент РФ на брифинге.

Первый вопрос, который задали Путину после встречи с Байденом, касался Украины.

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"Тема Украины поднималась. Не могу сказать, что очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

По поводу возможного вступления Украины в НАТО, это тема поднималась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - заявил президент РФ.

В Женеве начался саммит президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина. Перед началом главы обоих государств сделали короткие заявления и поделились своими ожиданиями.

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