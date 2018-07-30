Путин разыграет одну из карт на выборах в Украине

Президенту России Владимиру Путину нужны кандидаты и партии в Украине, которые будут разговаривать на условиях Кремля, говорит первый вице-спикер Ирина Геращенко. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин будет использовать тему политических заложников в украинской избирательной кампании.

Об этом сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Ирина Геращенко, пишет Lb.ua

"Тема важная и актуальная для общества. И Кремль будет ее разыгрывать по-полной. Ужасно, когда судьбы людей становятся циничным инструментом для влияния на украинский политический ландшафт", - отметила она.

По словам Геращенко, это очень остро ощущалось на последней встрече в Минске.

С марта Украина не получила ответ от РФ на предложение отдать 36 россиян, также были отвергнуты предложения об освобождении заложников на оккупированных Россией территориях Донбасса.

"Все это наталкивает на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и шире - Донбасса, войны и мира. Подталкивая к "прямым переговорам" с ОРДЛО и демонстрируя приверженность определенных кандидатов и партий, готовых разговаривать на условиях Кремля, а не с позиции Украины", - пояснила Геращенко.

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По меньшей мере 24 украинца находятся взаключении в РФ, еще более 40 - в оккупированном ею Крыму. Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.