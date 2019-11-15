Путин прокомментировал возможную встречу с Зеленским

Путин рассказал о встрече с Зеленским. Фото: ТАСС

Лидеры Украины и России не планируют личных встреч вплоть до самого начала "нормандского саммита".

Украина должна "искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями", заявил президент России Владимир Путин на брифинге на саммите БРИКС в четверг, 14 ноября, комментируя возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Казахстане.

"Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна. Кроме нормандского формата никакого другого нет. Россия за сохранение такого формата", – заявил он.

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Напомним, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу Зеленского и Путина в Казахстане, отметив, что президент Украины уже согласился на встречу тет-а-тет. В то же время в РФ заявили о том, что такая встреча президентов Украины и РФ без "тщательной подготовки" не стала бы полезной и Кремль сейчас сосредоточен на "нормандском формате".