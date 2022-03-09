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Спецтема: Война России против Украины

Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу

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Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу
До Путина не доходит полная картина о провалах российских оккупантов в Украине. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин взбесился, когда узнал, что его армия обстреляла винницкий аэропорт очень дорогими ракетами.

Таких ракет в РФ не много, заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозов в прямом эфире марафона UAразом.

"Внутренние источники, которые сейчас все больше готовы рассказывать, что происходит в России, позавчера сообщили СМИ о том, что когда Путина проинформировали о восьми очень дорогих ракетах из тех, которых уже немного в запасах России, выстреленных по Виннице, он был взбешен. Перед этим ему докладывали, что эти ракеты самые ценные и вообще их там не более тысячи", - сказал Грозев.

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В то же время он заявил До Путина не доходит полная картина о провалах российских оккупантов в Украине.

"Факт, что практически 100% населения негативно относятся к захватчиков из РФ, скорее всего, не доносится до него, потому что люди по вертикали просто боятся такое докладывать", - отметил журналист.

6 марта около 13:35 оккупанты атаковали аэропорт и военную часть в селе Гавришевка Винницкой области. Россияне выпустили восемь ракет. Возник пожар.

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