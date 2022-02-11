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Спецтема: Враг возле украинской границы

Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО

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Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Байден поговорил с мировыми лидерами по поводу российской агрессии. Фото: Reuters

США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу предполагаемого вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС, пишет The Guardian.

Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме. В ходе этих переговоров обсуждались последние разведывательные данные о наращивании российского военного могущества и взглядах Путина.

"Возможны несколько сценариев вторжения, но преобладает мнение, что любое военное вмешательство по приказу Путина будет направлено на изменение режима в Киеве. Это может привести к молниеносной атаке, направленной на оцепление Киева, с намерением вызвать крах правительства президента Зеленского и попытаться установить пророссийский режим без боевых действий в городах", – пишет СМИ.

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Если российская атака на Украину продолжится, она, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые могут привести к гибели мирных жителей независимо от их национальности. Дальнейшее наземное вторжение может повлечь за собой давление массивных сил практически без предупреждения. Коммуникации для отъезда могут быть прерваны, а коммерческий транзит остановлен.

Bloomberg со ссылкой на некоторые официальные лица США пишет, что российское вторжение на территорию Украины начнется 15 февраля.

Атаковать РФ будет якобы с операции под "флагом" на Донбассе или атаки на Киев.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден может по телефону пообщаться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден и президенты России Владимир Путин 12 февраля (в субботу) проведут телефонный разговор, заявили в Кремле.

Риск военного вторжения в Украину остается высоким. Россия может попытаться свергнуть власть в Киеве, совершив гибридные подрывные действия и кибератаки.

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