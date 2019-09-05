Путин пригрозил Зеленскому за своего кума Медведчука

Путин назвал своего кума Медведчука "оппозицией".

Президент России Владимир Путин говорит, что если власть в Украине будет "преследовать" партию его кума Виктора Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил на форуме в РФ, пишет "Українська правда"

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не выйдет. Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек. Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона", - заявил глава страны-агрессора.

Путин назвал партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", политсовет которой возглавляет Медведчук, "парламентской оппозицией, которая имеет за собой доверие значительного количества избирателей".

Путин заявил, что украинская власть "рискует наступить на те же грабли, на которые наступал и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента господина Порошенко".

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5 февраля Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене Виктора Медведчука.