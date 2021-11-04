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четверг, 04 ноября 2021 18:05

Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал

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Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Владимир Путин у нового памятника в оккупированном Севастополе. Фото: TASS

В четверг, 4 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в оккупированный Россией Крым в Севастополь.

Об этом сообщил ряд российских СМИ.

Путин отправился в Севастополь в День народного единства РФ.

В поздравительной речи президент страны-агрессора заявил, что "Крым и Севастополь навсегда с Россией".

Также Путин возложил венок из цветов к мемориалу окончания российской Гражданской войны 1917-1922 годов в Карантинной бухте, неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Во время визита Путин должен встретиться с "губернатором" оккупационной администрации Севастополя Михаилом Развожаевым.

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В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом главы Кремля в Крым. Отмеченная поездка проходит вопреки неоднократным предостережениям Украины, подчеркнули в ведомстве.

"Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ", – говорится в сообщении.

Также МИД призвал РФ прекратить беспрецедентные нарушения прав человека в Крыму.

"В частности, политические репрессии, похищения и убийства. Освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международных признанных границах", - подчеркнули в МИД.

С Днем народного единства Россию "поздравил" одесский активист. Мужчина принес к консульству РФ гроб с красными надписями "Груз 200" и "Россияне идут домой". Этот гроб - напоминание о преступлениях России на Востоке Украины и оккупации Крыма.

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