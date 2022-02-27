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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг

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&quot;Путин повторяет две ошибки Гитлера&quot; - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин допустил две ошибки Гитлера - поставил слишком высокие политические цели и вмешивается в действия военных", говорит Александр Хара. Фото: "5 канал"

Президент страны-агрессорки Владимир Путин пытается вмешиваться в военное руководство и поставил слишком высокие политические цели - это две ошибки, которые во время Второй мировой совершил Адольф Гитлер. Об этом Gazeta.ua рассказал международный эксперт Александр Хара.

"Путин допустил две ошибки Гитлера - поставил слишком высокие политические цели и вмешивается в действия военных. Если бы россияне сконцентрировались хотя бы на двух целях, может быть, это было бы успешнее. Они решили запугать всю Украину, растянули свои силы. Путин вмешивается в военное командование. У него нет иных шансов, кроме как продолжать войну. И нет разницы, сколько у него запасов, сколько бизнесменов бегут. Единственный выход для россиян – это выходить на улицы и высказываться против войны. Второй момент – в окружении Путина есть военные, понимающие, что их президент ведет страну к уничтожению. Они его должны просто пристрелить. Хотя это маловероятно. Ибо принимающие решения в их генштабе согласились на эту агрессивную войну и продолжают ее. Они знают, какие цели поражают", – говорит Хара.

Первый план оккупантов провалился, отмечает эксперт.

"Россия ехала сюда за другим. Был безумный план нанести удары по всей Украине, а самое главное – захватить Киев, подписать капитуляцию. Он не удался. Подавить сопротивление людей тоже не получилось. Второй план – брутальная война. Они будут убивать мирное население, будут терроризировать людей, создавать давление против нашей власти", - говорит Хара.

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Есть большой скепсис, что россияне выйдут на улицы, добавляет эксперт.

"До начала войны более 60 процентов россиян поддерживали Путина. Они гордятся, что захватили украинский Крым. Они живут в придуманной реальности. Понимают, что их будут бить на демонстрациях", говорит Хара.

Удар по экономике РФ – это сейчас самая главная цель, подчеркивает эксперт.

"Путин не изменяет свое поведение. То, что граждане РФ станут жить хуже, не влияет на официальные власти. Санкции вместо этого уменьшают ресурсы на продолжение агрессии. Я очень взбешен, что от SWIFT отключают только часть банков, а не всю банковскую систему. Значит в России будет оставаться больше ресурсов на войну, а также РФ сможет давить на сомневающиеся страны ЕС. Нужны сильнее санкции, чтобы остановить это безумие. Наша дипломатия должна продолжать давить. Европейским странам следует также остановить воздушное и морское сообщение с РФ. Это вызвало бы сильное напряжение внутри России, что скорее подтолкнуло бы Путина заканчивать войну", - добавляет Хара.

Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Оккупанты вовсю пытаются взять Киев, однако украинские военные отражают все атаки по всей стране, уничтожая врагов.

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