Путин поставил условие переговоров с Зеленским

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как Зеленский начнет "выполнять предвыборные обещания".

"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установлением прямых контактов со своими соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинская власть должна уважать Минские соглашения, а не игнорировать их", - говорит Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, - пишет ТАСС.

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Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил премьер-министру Нидерландов Марк Рютте во время встречи на полях саммита G20 в городе Осака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.