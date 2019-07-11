Путин откликнулся на призыв Зеленского встретиться в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Минске вместе с президентами США, Франции и премьером Британии.
Заявил, что готов, передает ТАСС.
"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата", - заявил Путин.
Заявил о нескольких нюансах по поводу встрече.
"Во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены.
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Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны.
В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники предложенного формата", - добавил он.
Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает возможность говорить о реанимации "нормандского формата".
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