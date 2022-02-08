Путин оправдывался за эскалацию – Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном 8 февраля в Киеве. Фото: Reuters

Кремль "не является инициатором эскалации, а лишь реагирует на угрозы".

В этом во время встречи уверял президента Франции Эммануэля Макрона президент России Владимир Путин. Об этом Макрон заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Gazeta.ua.

"Путин вчера меня уверял, что он не является инициатором эскалации, а лишь "реагирует". Но, в то же время, мы сейчас видим базы российского контингента в Беларуси, маневры и это все он оправдывает давлением и напряжением вокруг РФ", - высказался Макрон.

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Президент Франции констатировал, что сейчас фиксируется накопление войск на границе и деградация ситуации безопасности. Но заметил, что диалог с Путиным будет продолжаться.

"На фоне этого добавляется обмен "письмами" между Россией и США. Все накладывается, но я хотел бы, чтобы можно было разбить это на отдельные части и говорить о коллективной безопасности и мерах механизма и контроля, которые восстановили взаимодоверие и климат безопасности в Европе ", – добавил он.

Лидер Франции выразил надежду, что странам удастся найти "путь для того, чтобы наши ценности были соблюдены независимо от того, какую архитектуру безопасности мы будем выбирать на будущее".

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины. 8 февраля Макрон посетил Украину. Заявил, что Париж стремится достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели. Надо сделать все, чтобы с помощью новых механизмов усилить безопасность.