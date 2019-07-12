Путин обсудил Украину с Совбезом

На совещании присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров и директор ФСБ Александр Бортников. ФОТО: Новороссия

Президент России Владимир Путин обсудил российско-украинские отношения с Советом безопасности России после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Участники совещания коснулись некоторых аспектов российско-украинских отношений, в том числе, с учетом телефонного разговора президентов Путина и Зеленского, что произошел накануне", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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На совещании присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор ФСБ Александр Бортников.

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