Путин об украинской церкви: Варфоломей зарабатывает деньги, а США дают подсказки

РПЦ пообещала не подчиняться решениям Константинополя. Фото: Михаил Клементьев

Российский президент Владимир Путин назвал раскольнической объединенную Православную церковь в Украине, а Вселенского патриарха Варфоломея обвинил в зарабатывании денег на УПЦ.

Об этом он сказал на ежегодной итоговой конференции.

"Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще со времен Советского Союза. В Украине сейчас происходит. Создали обьединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московского прихода - будет стамбульского.

РПЦ московского патриархата в Украине... Не РПЦ, а Украинская православная церковь Московского патриархата полностью независимой была... А сейчас посмотрите, какая зависимость от Турции - там и назначение, и деньги. Думаю, главный побудительный мотив Варфоломия - подчинить территории, а потом еще и зарабатывать на этом. Кроме того, еще были подсказки из Вашингтона. Думаю, госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему. Это ни в какие ворота не лезет", - сказал Путин.

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15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. В связи с этим Госдума России готовит особый порядок получения гражданства для тех украинцев, "кто пострадал за веру".