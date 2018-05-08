Путин не поздравил Порошенко с 9 мая

Владимир Путин не поздравил президента Петра Порошенко с 9 мая. Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к главам 10 государств, а в Грузии и Украине поздравил только граждан.

Об этом сообщает его пресс-служба, пишет "Українська правда"

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной победы в Великой отечественной войне", - говорится в сообщении .

В своем обращении Путин также подчеркнул важность "братской дружбы" между этими странами.

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8 мая во многих странах мира отмечают День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. В Украине праздник ввели 2015 года.