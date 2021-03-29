Путин не планирует встречаться с лидерами "нормандской четверки"

Путин не планирует встречаться и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: pixabay.com

Москва не получала предложений об организации двусторонних контактов с лидерами "нормандской четверки".

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться и с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть быстро организовано", - добавил Песков.

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Вчера пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины планирует обсудить ситуацию на Донбассе и следующие шаги для достижения мира с лидерами стран "нормандской четверки".