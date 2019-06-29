Путин нашел единомышленника в Министерстве обороны Украины

Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим", — сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть украинских моряков – пишет capital.ua

Глава РФ заявил, что освобождение украинских моряков и возвращение России в ПАСЕ никак не связаны. При этом, говоря об инциденте в Керченском проливе, российский лидер заявил, что "уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной кампании", "Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить, — сказал глава российского государства. — Если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны".

Путин добавил, что у российской стороны "есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине".

"Здесь кроме моряков этих, они просто исполняли приказ, и все, поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться", — заключил Путин, констатировав при этом, что обмены с украинской стороной задержанными лицами идут.

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На днях президент Владимир Зеленский обвинил министр иностранных дел Павел Климкин в том, что тот отправил российскому МИДу ноту без предварительной согласовав ее текст с ним.