Путин может пойти на уступки Украине

Зеленский и Путин встретятся в Париже. Фото: главком

Россия пыталась избежать встречи в нормандском формате.

"В то же время, хотя наши российские коллеги все время делают довольное лицо и говорят, что у них все хорошо, на самом деле у них не все хорошо. Чувствуется и санкционное давление, и падает рейтинг президента Путина внутри страны. И все это побуждает их на то, чтобы идти на определенные компромиссы и уступки", сказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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"Также являются важным фактором те юридические процессы, которые происходят в международных юрисдикциях. И давайте не забывать о кораблях, которые Россия нам вернула в разбитом виде, но вернула. Поэтому мотивация есть и теперь все зависит от искусства дипломатии и политиков, которые соберутся на нормандском саммите", отметил Кулеба.

9 декабря в Париже состоится встреча "нормандского формата" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.