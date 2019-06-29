Путин из Трампом поговорили о украинских моряках

Путин говорит, что рассказал Трампу о ситуации с моряками

Президент РФ Владимир Путин "дал разъяснения" президенту США Дональду Трампу о захваченных украинских моряков во время встречи в пятницу.

Об этом сообщил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Трампа и Путина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп на переговорах с Путиным затронул тему освобождения украинских моряков.

"Эта тема поднималась, она поднималась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

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Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.