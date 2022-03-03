Путин ищет основания, чтобы оставить своих "миротворцев" в Украине

Путин придумывает основания, чтобы оставить свои войска на территории Украины. Фото: radiosvoboda.org

3 марта президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации договора о коллективной безопасности.

Протокол предусматривает введение понятия "координирующее государство", сообщает "ТАСС".

"Под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по так называемому поддержанию мира. Протокол подписан 16 сентября 2021 года в столице Таджикистана Душанбе. Изменения предусматривают возможность задействовать силы объединения в миротворческих операциях под эгидой ООН через координирующее государство ОДКБ", - говорится в сообщении.

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"Координирующее государство" — одна из стран-членов, что определяет высший руководящий орган ОДКБ, говорится в проекте протокола.

По словам бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, Путин таким образом пытается найти основания, чтобы оставить свои войска на территории Украины.

"Он стремится оставить на нашей территории "миротворческие" силы и угрожать другим", - заявил Климкин.

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.