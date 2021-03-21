Путин играет с огнем, Украина оказалась перед новым вызовом: 5 блогов недели

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 657
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 873
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
8 Просмотров: 2070
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 909
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 522
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1107
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 756
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1008
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
5
4
15
4
6
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
&quot;Зеленский, отвечай&quot;, &quot;Аваков - черт&quot; - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Видео
Все видео
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
НАБУ проверяет Левочкиных
НАБУ проверяет Левочкиных
Россия должна уйти прочь из Украины, до тех пор будет под санкциями - президент Литвы выступил в Раде
Россия должна уйти прочь из Украины, до тех пор будет под санкциями - президент Литвы выступил в Раде
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 909
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 441
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 765
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 225
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1107
Колонка
21 марта 2021
Просмотров: 180
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
воскресенье, 21 марта 2021 21:00

Путин играет с огнем, Украина оказалась перед новым вызовом: 5 блогов недели

  Комментировать
Путин играет с огнем, Украина оказалась перед новым вызовом: 5 блогов недели
Президент США Джо Байден назвал главу РФ Владимира Путина убийцей. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. В течение двух десятилетий правления Владимира Путина основной его эмоцией была обида. Однако Джо Байден сумел вызвать еще одну - ностальгию о детстве. На слова о том, что Путин является убийцей кремлевский царек отреагировал детской пословицей. Ведь, видите ли, "кто как обзывается, тот сам так и называется". Но есть еще одна пословица, о которой не стоит забывать Путину: "Если играть с огнем, то можно и сгореть". А глава Кремля заигрался давно, считает кандидат философских наук Максим Кияк.

2. Для пьяниц за рулем в законе появилась лазейка. Теперь в Уголовном кодексе Украины есть две статьи с одинаковым номером 286-1. Одну внесли в 2018, другую - в 2021. Это запускает коррупционный механизм в практику и создает беспорядок. Кто-то теперь на стадии досудебного или судебного следствия будет принимать это решение - какую же статью использовать. И не надо быть пророком, чтобы предсказать, что процесс выбора будет двигаться в сторону меньшего наказания, отмечает юрист Анна Маляр.

3. Президент США Джозеф Байден признал, что Путин является убийцей. В отношениях между Россией и цивилизованным миром начинается новый этап. Вещи будут называть своими именами, а конфронтация по принципиальным вопросам выглядит неизбежной. Стремление Украины к восстановлению территориальной целостности и противостояния российской агрессии получит новый импульс, новый уровень поддержки у Запада. Вопрос в том, насколько наше государство будет соответствовать этому новому уровню, убежден публицист Виталий Портников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден не звонит. Стоит ли беспокоиться?

4. В прошлом году чиновники рассказывали нам о целебной инфляции. О том, что надо напечатать деньги и влить их в экономику. Тогда наступит всемирное счастье. А рост цен до 10% это вообще полезно. Инфляция уже выше, чем в прошлом году, но пока не превышает 7,5%. Теперь те же чиновники бегают с выпученными глазами и кричат ​​"караул". Вдруг выяснилось, что инфляция - это налог на бедных. И больно бьет по избирателям, рассказывает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

5. Путина перевели из разряда глав государств в разряд международных преступников-убийц. Он не простит Байдена правду о себе и будет мстить. Гибридная война может перейти в более острую фазу. Путину нужны любые внутренние конфликты в США, способны ослабить позиции страны в противостоянии с Кремлем. Российские власти будут возбуждать недоверие к основным политическим институтам США и лично к президенту, сеять панику, хаос и ненависть. Ничего в конечном итоге не получится, но дров могут наломать немало, рассуждает социолог Игорь Эйдман.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин играет с огнем, Украина оказалась перед новым вызовом: 5 блогов недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
марта

В огне погибли 16 человек

Умерла легенда украинской социологии

Запатентовали новый музыкальный инструмент

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 21843
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 16156
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 8181
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 5661
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 4851
Политика
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
 Просмотров: 540
Нардепы хотят на сцецзаседании Ради разобрать события под Офисом президента
Нардепы хотят на сцецзаседании Ради разобрать события под Офисом президента Просмотров: 243
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
 4 Просмотров: 873
Волкер рассказал, будет ли Байден поддерживать Украину
Волкер рассказал, будет ли Байден поддерживать Украину 2 Просмотров: 1098
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
5
 5 Просмотров: 2205
Больше всего комментируют
11
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
8
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
5
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
4
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Голосов: 6263
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть