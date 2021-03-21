Путин играет с огнем, Украина оказалась перед новым вызовом: 5 блогов недели

Президент США Джо Байден назвал главу РФ Владимира Путина убийцей. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. В течение двух десятилетий правления Владимира Путина основной его эмоцией была обида. Однако Джо Байден сумел вызвать еще одну - ностальгию о детстве. На слова о том, что Путин является убийцей кремлевский царек отреагировал детской пословицей. Ведь, видите ли, "кто как обзывается, тот сам так и называется". Но есть еще одна пословица, о которой не стоит забывать Путину: "Если играть с огнем, то можно и сгореть". А глава Кремля заигрался давно, считает кандидат философских наук Максим Кияк.

2. Для пьяниц за рулем в законе появилась лазейка. Теперь в Уголовном кодексе Украины есть две статьи с одинаковым номером 286-1. Одну внесли в 2018, другую - в 2021. Это запускает коррупционный механизм в практику и создает беспорядок. Кто-то теперь на стадии досудебного или судебного следствия будет принимать это решение - какую же статью использовать. И не надо быть пророком, чтобы предсказать, что процесс выбора будет двигаться в сторону меньшего наказания, отмечает юрист Анна Маляр.

3. Президент США Джозеф Байден признал, что Путин является убийцей. В отношениях между Россией и цивилизованным миром начинается новый этап. Вещи будут называть своими именами, а конфронтация по принципиальным вопросам выглядит неизбежной. Стремление Украины к восстановлению территориальной целостности и противостояния российской агрессии получит новый импульс, новый уровень поддержки у Запада. Вопрос в том, насколько наше государство будет соответствовать этому новому уровню, убежден публицист Виталий Портников.

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4. В прошлом году чиновники рассказывали нам о целебной инфляции. О том, что надо напечатать деньги и влить их в экономику. Тогда наступит всемирное счастье. А рост цен до 10% это вообще полезно. Инфляция уже выше, чем в прошлом году, но пока не превышает 7,5%. Теперь те же чиновники бегают с выпученными глазами и кричат ​​"караул". Вдруг выяснилось, что инфляция - это налог на бедных. И больно бьет по избирателям, рассказывает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

5. Путина перевели из разряда глав государств в разряд международных преступников-убийц. Он не простит Байдена правду о себе и будет мстить. Гибридная война может перейти в более острую фазу. Путину нужны любые внутренние конфликты в США, способны ослабить позиции страны в противостоянии с Кремлем. Российские власти будут возбуждать недоверие к основным политическим институтам США и лично к президенту, сеять панику, хаос и ненависть. Ничего в конечном итоге не получится, но дров могут наломать немало, рассуждает социолог Игорь Эйдман.