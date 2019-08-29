Путин и Меркель обсудили встречу в "нормандском формате"

Лидеры ФРГ и РФ провели телефонный разговор. Фото: "Фокус"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин готовятся к встрече в нормандском формате.

"Лидеры согласились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате с целью дальнейшего выполнения Минских соглашений", - сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

В разговоре Меркель и Путин отметили необходимость ускорить переговоры относительно будущих контрактов на транзит газа.

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Они обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Обсудили военную эскалацию на северо-западе страны. Поговорили о ситуации в Ливии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.