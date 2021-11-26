Путин хочет сменить власть в Украине - Резников

Резников: В Украине хотят привести к власти "пропутинских делков". Фото: dw.com

Россия хочет не разбомбить Украину, а сменить власть в Украине на лояльную к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Право на власть".

"Какой смысл россиянам разбомбить все, что можно в Украине, чтобы потом ее захватывать? Если они хотят править в этой стране, то у них другая цель – дестабилизация в стране, изменение политического курса Украины с Европы и НАТО из-за смены власти. Они хотят посадить здесь пропутинских, прокремлевских делков, и все. Им не надо разрушенных атомных электростанций", – заявил Резников.

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Паники по поводу вероятного наступления РФ не должно быть, потому что идет испытание на национальную устойчивость Украины, добавил он.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в начале декабря.