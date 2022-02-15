Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ

Царев руководит санаториями в оккупированном Россией Крыму. Фото: facebook.com/tsarevol

Бывший нардеп-беглец от "Партии регионов" Олег Царев может возглавить марионеточное правительство в Украине в случае полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные американской разведки. Сейчас Царев руководит санаториями в оккупированном Крыму.

"Имя Царева как возможного кандидата президента РФ Владимира Путина для смены режима в Украине предоставила американская разведка. Об этом сообщил чиновник на условиях анонимности", - пишет издание.

Такое предположение удивило представителей российских и украинских политических кругов. Financial Times взяло комментарий у экс-нардепа.

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"Это забавная ситуация. Взгляните на меня. Меня даже не приглашают выступать на российском государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте", - заявил Царев.

Издание отмечает, что по мнению аналитиков Царев в роли главы марионеточного правительства имеет еще меньше смысла, чем предыдущие имена, упомянутые разведками США и Великобритании. Что вызывает вопрос о том, насколько хорошо Запад понимает планы Кремля.

Царев - депутат Рады четырех созывов, в последний раз избирался с 2012-го до 2014 года. В мае 2014-го баллотировался в президенты, однако снял свою кандидатуру. В июне того же года Рада лишила его депутатской неприкосновенности и дала согласие на его арест по подозрению в сепаратизме. Царев сбежал на оккупированный Донбасс, где стал спикером "парламента союза народных республик" - органа пророссийских боевиков, который должен был объединить "парламенты" так называемых ДНР и ЛНР.