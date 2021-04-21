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среда, 21 апреля 2021 18:02

Путин готовится превратить Донбасс на Абхазию - что означает его обращение

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Путин готовится превратить Донбасс на Абхазию - что означает его обращение
Путин отуеться признать оккупацию Донбасса - политолог. Фото: pixabay Putin otuyet'sya priznat' okkupatsiyu Donbassa - politolog. Foto: pixabay

В своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал провокации РФ на востоке Украины. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua политолог Владимир Горбач.

"Это может быть анонсом уже заготовленных провокаций РФ, чтобы они же имели повод дать реальный отпор. Ответил Макрону о "красных линиях" и всему коллективному Западу в его лице (19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведущие государства мира должны определить "четкие красные линии" в отношениях с Россией и быть готовыми прибегать к санкциям, если Москва их пересечет. - Gazeta.ua) о том, что Россия сама будет решать, где их проводить. Демонстрирует, что Россию не согнуть санкциями, дипломатическим давлением. Отвечает, что им никто не указ. Это нехороший сигнал для нас ", - объяснил.

Обращение было посвящено внутрироссийским проблемам и в интересах избирательной кампании правящей партии "Единая Россия" на парламентских выборах в сентябре 2021-го, добавляет.

"Именно поэтому радикальных новых идей и намерений не прозвучало. Обращался в основном к пенсионерам, бюджетникам, силовиков. На силовиков как целевую аудиторию направил месседж о внешних угрозах, новое российское оружие".

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Самое главное в послании, что его постфактум можно будет ставить в контекст дальнейших событий, отмечает эксперт.

"Это визит Лукашенко к Путину и экстренное заседание Совета Федерации, который будет имплементировать решение Путина, которые сегодня не услышали. Могут касаться размещения российских военных баз на территории Беларуси с ракетами, самолетами. При этом такой же шаг могут сделать в оккупированной части Донбасса. Это будет объявления публично, что "они там есть", но могут зайти еще больше и пробовать перевести ОРДЛО в режим Абхазии и Осетии договору о защите, признание их независимости и размещением военных баз".

В обращении вспомнил и сравнил Лукашенко и Януковича.

"Вспоминал Лукашенко, потому что российские службы, вероятно, реализуют спецоперацию по запугиванию белорусского самопровозглашённого президента за попытки его ликвидации. Эту фейковую историю с покушением Путин пытается поддерживать и готовит общественное мнение к завтрашней встрече с ним в Москве. В контексте упомянул и Януковича - тот когда бежал , тоже утверждал, что его хотели убить ".

Президент России Путин предостерег другие страны не переходить красные линии в отношениях с Москвой. Об этом он заявил в ежегодном послании к парламенту, Федеральному собранию. Основная часть обращения Путина была о социальных вопросах и против пандемии. Последние около 15 мин. речи глава Кремля посвятил международным вопросам.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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