Путин едет на "нормандский саммит" с жесткой позицией - СМИ

Для украинской стороны это политический акт, для российской - рабочая встреча, утверждает источник. ФОТО: Pixabay

Президент России Владимир Путин едет на встречу "нормандской четверки" в Париж с жесткой позицией по соблюдению минский соглашений.

Об этом сообщило российское медиа "Коммерсант" со ссылкой на источник, готовившего саммит со стороны Москвы.

"Для них (украинской стороны - Gazeta.ua) эта встреча - политический акт, а для нас - рабочая. Если в сделках написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать".

Пересмотреть, отредактировать или адаптировать "минские соглашения", как заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко, не получится, утвердило источник. Франция и Германия, то есть стороны "нормандской четверки", не раз называли минские соглашения безальтернативными.

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Медиа также подает слова так называемой чиновницы со стороны боевиков ( "глава МИД "ДНР") Натальи Никоноровой, которая выступила за невозможность изменения минских соглашений.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель отдельно встретится с Владимиром Зеленским и отдельно с Владимиром Путиным. Первые три вопроса, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.