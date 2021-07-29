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четверг, 29 июля 2021 19:48

"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"

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&quot;Пути в Раду больше не будет&quot;: почему распадается &quot;Голос&quot;
"Распад партии начался с выхода Святослава Вакарчука. Он был цементирующим звеном", говорит Виктор Бобыренко. Фото: "Голос"

Партия "Голос", о выходе из которой заявляют народные депутаты, за два года сойдет с политической сцены и не сможет попасть в Верховную Раду. В парламенте останутся исключительно вождистские партии, такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виктор Бобыренко.

"Распад партии начался с выхода Святослава Вакарчука. Он был цементирующим звеном. Тогда никто больше не претендовал на роль лидера. Нынешняя ситуация – провал. "Голос" больше не станет парламентской фракцией. Сойдет с политической сцены за два года. Эта ситуация еще раз покажет, что "молодых лиц" избиратели наелись", – говорит политолог.

Из "Голоса" вышла группа тех, кто хотел строить партию не авторитарного типа, говорит Бобыренко. "Теперь начнут строить вождизм. Это проблема всех украинских партий. Партию "Голос" также собрал лидер – Святослав Вакарчук. Они пробовали сделать демократическую партию под либеральные ценности. Но не получилось. Это мог быть хороший эксперимент. А теперь в парламенте будут исключительно вождистские партии", – отмечает политолог.

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Добавляет: "Те депутаты, сейчас выходят, хотели формирования со многими лидерскими ячейками. А оно может быть только под идеологию. У нас есть сторонники либерализма, их не много, но электорат отточенный".

Сейчас екс -артийцы "Голоса" начнут искать себя в других политических проектах, говорит Бобыренко. Добавляет: "Или будут пытаться создать свой. Но он будет обречен с самого начала. Нужна узнаваемость - у нас большинство избирателей не знает депутатов. Также нужна медийная платформа".

Народные депутаты от партии "Голос" публикуют заявления о выходе из партии. Депутат Александра Устинова заявила, что председатель партии Кира Рудик "узурпировала власть". Заявление о выходе из партии опубликовал депутат Ярослав Юрчишин. О выходе из партии заявили депутаты Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Андрей Шараскин.

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция из 20 депутатов.

В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место выбрали Киру Рудик. В июне 2020-го Святослав сдал мандат.

В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула.

Также в прошлом месяце произошел скандал - пятеро народных депутатов "Голоса", в частности Рудик и Ярослав Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроекта "Слуги народа", что пытался откладывать норму об украинском языке в кинопроизводстве.

После этого 10 нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость".

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