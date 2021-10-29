Птицефабрика на Волыни, карабины и белый рояль: назвали самого богатого кандидата в мэры Харькова

На должность городского головы Харькова претендуют десять кандидатов: три представителя партий и семь самовыдвиженцев.

На сайте НАПК можно увидеть декларации об имущественном положении за 2020 год четырех, сообщает "Чесно"

Кандидаты, баллотирующиеся на местных выборах и в ВР АР Крым, не должны подавать декларации. Депутат должен подать декларацию, если его изберут.

Учитывая, что Михаил Добкин в 2019 году был народным депутатом, то за этот год на сайте НАПК есть его декларация. Константин Немичев отчитывался за 2018 год, когда баллотировался в нардепы на парламентских выборах.

Квартиры, карабины, иконы и белый рояль

Учитывая информацию за 2019 год, самым богатым кандидатом может быть именно Добкин. Его декларации за 2020 год на сайте НАПК нет.

Добкин задекларировал 19 объектов недвижимости. Среди них четыре квартиры, лесной участок площадью почти три гектара в Заречном Волчанского района, несколько гаражей, земельных участков и парковочных мест.

Имеет шесть дорогостоющих часов, пять статуэток, 19 икон, несколько книг конца XVIII - начала XIX в.

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На жену записаны комплекты украшений, шубы, сумки и одежды. У Добкиных есть собственная коллекция ружей и карабинов, антикварной посуды и мебели, картин (15 штук) и рояль белого цвета.

Всего в разделе "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" - 101 задекларированный предмет.

Транспортных средств у семьи 19: десять легковых авто, три мотоцикла, три катера и плавдача.

Общий доход Добкиных в 2019 году – 14,2 млн грн. Если конвертировать все активы в гривне по курсу 31 декабря 2019 года, семья задекларировала 16,4 млн грн.

Добкин имеет отношение к пяти юридическим компаниям, занимающимся преимущественно сельским хозяйством на Волыни. К примеру, Владимир-Волынская птицефабрика в прошлом году заработала 1,6 млрд. грн.

Что декларирует Скорык?

Кандидат от "Европейской солидарности" Александр Скорык - генеральный директор фирмы "МК Мясной". Доход его семьи в прошлом году - самый большой из всех кандидатов - 17,6 млн грн.

Скорык декларирует 42 объекта недвижимости. Среди них – 21 земельный участок, шесть жилых домов и шесть квартир. Также - 53 транспортных средства, 47 из них - грузовые авто.

Также имеет три торговых знака и один торговый слоган.

Среди активов семьи депутата областного совета – 696 тыс. грн.

Состояние главы фракции "Партии Шария"

Третье место по доходам и активам занимает кандидат от "Партии Шария" Владимир Плетнев. Он возглавляет фракцию в горсовете.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду по 180 округу от ОПЗЖ. На момент баллотирования – член партии ОПЗЖ.

В прошлом году задекларировало 687 тыс. грн дохода. Получает пожизненное содержание судьи в отставке.

Среди активов - $258 тыс, которые он с женой хранят наличными. Декларирует два земельных участка и садовый дом в Харькове, четыре автомобиля: Тойота Тундра 2012 года, Порше Кайен 2013-го, Фольксваген Кадди 2008-го и грузовой Ивеко.

Жена Плетнева владеет акциями в компании "Харьковская автобаза №3" и частью компании "Красный сердолик", которая занимается пассажирскими перевозками.

Полтора миллиона гривен и аренда у мамы

Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра города, декларирует 1,5 млн грн доходов. В горсовете он заработал 1,46 миллионов. Его сын Андрей заработал 23 тыс. грн в компании "МЦ ОН КЛИНИК ХАРЬКОВ". Соучредителем организации является его мать Елена Виннык.

В 2014 году Терехов и Виннык развелись. Сейчас женщина владеет семейным бизнесом, например, медицинскими компаниями "Он клиник" и "Доктор ПРО".

Семья Терехова декларирует три квартиры, одну из них он арендует у мамы. И.о. мэра арендует авто - Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 года.

В 2017 году получил 10 млн грн займа у Лады Кримерман.

Какое состояние у Мустафаевой

Самовыдвиженка, депутат горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева задекларировала 5,1 млн грн дохода. Зарабатывала деньги по основному месту работы в компании "Экокар", имела четыре работы по совместительству, занималась предпринимательской деятельностью и получила доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

В прошлом году приобрела квартиру в Харькове площадью 137 кв. м. Еще одну – бесплатно арендует у матери.

Имеет авто Chevrolet Volt 2013 года. Cadillac ELR находится в служебном использовании. Компания, которая предоставляет Мустафаевой этот автомобиль, ей и принадлежит.

Самовыдвиженка владеет двумя компаниями, занимающимися торговлей автомобилями и легковым транспортом, предоставлением услуг такси и техническим обслуживанием.

У кого наименьшие доходы

Меньше всего доходов и активов задекларировал самовыдвиженец Константин Немичев. Он является председателем областной организации партии "Национальный Корпус".

В прошлом году его семья заработала 120 тыс. грн. Большинство этих денег – зарплата отца. Сам кандидат заработал тысячу гривен государственной и социальной материальной помощи и получил приз в размере 2 758 грн. Активов нет.

Имеет земельный участок в селе Песчанка Красноградского района Харьковской области. Также декларирует квартиру, принадлежащую матери.

В декларации два автомобиля: Hyundai Tucson 2007 года и Volkswagen Crafter 2012-го.

271 659 грн залога кандидат внес из собственных средств и при поддержке предпринимателей и волонтеров.

Нет вообще деклараций самовыдвиженцев Дениса Ярославского, Сергея Ряполова, Виктора Величкова и Дмитрия Маринина.

Выборы мэра Харькова запланированы на воскресенье, 31 октября. Полиция готова к оперативному реагированию на нарушения.