Прятаться не буду – Ющенко отреагировал на подозрение

Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал подробности визита к следователю Генеральной прокуратуры.
Его подозревают в сговоре с беглецом Виктором Януковичем, об этом сообщил в Facebook.
Уверждают, что Ющенко помогал Януковичу присвоить урочище Межигорье.
"Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это сейчас стало модным.Всякие обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу ", - написал он.
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Он также написал, что видит в этом политическое преследование.
"Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - добавляет он.
Межигорье вывели из государственной собственности во времена президентства Виктора Ющенко.
Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.
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