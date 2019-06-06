Прятаться не буду – Ющенко отреагировал на подозрение

Экс-президент Украины Виктор Ющенко видит в иске против него политическое преследование. Утверждает, что все обвинения ложные. Фото: Соцсети

Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал подробности визита к следователю Генеральной прокуратуры.

Его подозревают в сговоре с беглецом Виктором Януковичем, об этом сообщил в Facebook.

Уверждают, что Ющенко помогал Януковичу присвоить урочище Межигорье.

"Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это сейчас стало модным.Всякие обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу ", - написал он.

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Он также написал, что видит в этом политическое преследование.

"Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - добавляет он.

Межигорье вывели из государственной собственности во времена президентства Виктора Ющенко. Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.