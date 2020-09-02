"Прямой" хотят закрыть по указанию ОП - Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко: "Не преследуются те телеканалы, которые очень любит власть"

Самый рейтинговый оппозиционный телеканал "Прямой" хотят закрыть по приказу из Офиса президента Зеленского.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на заседании комитета по вопросам свободы слова.

"Я считаю, что все, что происходит вокруг телеканала "Прямой", а это уже не первый месяц - бесконечные проверки, какие-то следствия - все это касается почему одного телеканала в стране. Я не знаю, каким еще телеканалом интересуется ГБР", - отметил депутат.

"У меня есть информация от своих источников, которые меня не подводили, что было совещание в Офисе президента при участии силовиков, на котором была команда остановить вещание "Прямого" и был найден механизм - через арест имущества, продажу его через АРМА и изменение структуры собственников" , - заявил Гончаренко.

"Очевидно, что механизм передачи телеканала как арестованного имущества в АРМА приводит в конце концов к ухудшению состояния свободы слова в стране. Потому что не преследуются те телеканалы, которые очень любит власть, а преследуются те телеканалы, которые власть критикуют", - отметил представитель "Европейской Солидарности".

Гончаренко уверен, что ситуация с телеканалом "Прямой" является свидетельством прямой угрозы свободе слова, которая является очень важной для Украины.