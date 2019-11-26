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вторник, 26 ноября 2019 15:30

Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
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Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Фото: Klymenko Time
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Во время визита в Эстонию президент Украины Украины Владимир Зеленский получил в подарок велосипед.

Подарок с дарственной надписью ему преподнесла президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

На раме велосипеда прикреплена табличка табличку с надписью "Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому".

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Соцсети мгновенно отреагировали комментариями.

"Смотрели сериал "Слуга народа", подготовились", - говорится в комментарии к опубликованным фото в Telegram-канале Klymenko Time.

В группе "Баба и кот" в соцсети Facebook фотографию подписали так: "Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. Тролль 80-го левела".

Президент Владимир Зеленский перед отлетом в Прибалтику опубликовал видео с поручением ликвидировать задолженность по зарплате перед бюджетниками - учителями и врачами.

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