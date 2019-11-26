Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Во время визита в Эстонию президент Украины Украины Владимир Зеленский получил в подарок велосипед.
Подарок с дарственной надписью ему преподнесла президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
На раме велосипеда прикреплена табличка табличку с надписью "Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому".
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Соцсети мгновенно отреагировали комментариями.
"Смотрели сериал "Слуга народа", подготовились", - говорится в комментарии к опубликованным фото в Telegram-канале Klymenko Time.
В группе "Баба и кот" в соцсети Facebook фотографию подписали так: "Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. Тролль 80-го левела".
Президент Владимир Зеленский перед отлетом в Прибалтику опубликовал видео с поручением ликвидировать задолженность по зарплате перед бюджетниками - учителями и врачами.
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