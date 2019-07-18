"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию

Спикер просто самоустранился, говорит президент. Фото: censor.net.ua

Президент Владимир Зеленский направил новое письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.

Документ опубликовал в Facebook в четверг.

Он напомнил, что, согласно Конституции, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва, а Парубий "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады нового созыва".

"Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из государственного бюджета", - отметил глава государства.

Президент выразил сожаление, что народные депутаты не могут собраться на один день и принять законы: по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда, отсрочка ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращение нормы о незаконном обогащении.

"Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Мы изменим этом 21 июля", - написал президент.

В предыдущем письме к спикеру президент просил созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных им законопроектов, напоминает "Інтерфакс-Україна"

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12 июля спикер Андрей Парубий закрыл последнее заседание Верховной Рады 8-го созыва. До пятницы народные депутаты будут работать в комитетах. А в воскресенье, 21 июля, состоятся внеочередные парламентские выборы.