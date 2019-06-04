Проводит ежедневные совещания, обсуждает миллион вопросов - рассказали, как проходит день президента

Как проходит день президента Владимира Зеленского. Фото: пресс-служба АП.

Президент Зеленский приезжает на работу в 8 утра, а уезжает из Администрации президента по 22.00.

Проводит ежедневные совещания со своими подчиненными, где обсуждает "миллион вопросов", рассказал заместитель главы АП Сергей Трофимов в интервью Украинской правде.

"В 8.30 мы все на работе, чтобы в 9.00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22.00 ", - отметил он.

Он рассказал, что на второй день после назначения у президента прошло аппаратное совещание, где были все заместители и руководители департаментов.

"Мы только включаемся в процесс. У Владимира Александровича есть стратегические совещания. Они в первую очередь происходят при участии первого помощника и с главой АП", - говорит Трофимов.

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Проходят и ежедневные "неформальные совещания с участием первого помощника, главы Администрации и всех заместителей". На них обсуждают роспуск Рады, закупки ЦИК.

"Есть вопрос относительно председателей ОГА и пошло-поехало, какие кадровые вопросы. Задач очень много", - сказал Трофимов.

Также он отметил что у президента "нет проблемы общаться всем вместе, собираться вместе и обмениваться информацией". Все докладывают, президент принимает решение.

"Он очень ответственный человек. Я знаю его более 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно - трудно сказать. это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны ", - добавил Первая замглавы АП.

4 июня Верховная Рада Украины будет рассматривать проект закона о временных следственных комиссиях, в котором прописана процедура импичмента президенту.