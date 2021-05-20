Провалил борьбу с пандемией и коррупцией. Украинцы оценили второй год работы Зеленского

Опрос провели 16-18 мая. Фото: president.gov.ua

Четверть граждан на "отлично" или "хорошо" оценивают второй год работы президента Украины Владимира Зеленского.

34% украинцев - "удовлетворительно", 42% - "неудовлетворительно" или "ужасно", пишут в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

"Лучше оценивают второй год каденции действующего главы государства жители запада и центра, молодежь, избиратели Зеленского. Относительно лучшие оценки получили такие сферы: программы "Государство в смартфоне", "Большая стройка", освобождение пленных и заложников, укрепление обороноспособности, международная политика и объединение страны", - отмечают авторы исследования.

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Невысокую оценку получили борьба с коронавирусом, реформирование образования, обновление кадров в органах власти, прекращение огня на Донбассе и социальная защита населения.

Худшую оценку граждане дали реформированию медицины, экономическому развитию, земельной реформе, уменьшению влияния олигархов на политику и борьбе с коррупцией.

Опрос провели 16-18 мая. Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью.

20 мая 2019 года Владимир Зеленский принес присягу президента Украины. Сегодня он провел большую пресс-конференцию. Она состоялась в ангаре завода "Антонов". Зеленский сидел на фоне самолета Ан 124-100.