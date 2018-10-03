Против топ-разведчика открыли криминал

Семочко не смог объяснить журналистам происхождение своего имущества и российские паспорта родственников. Фото: pl.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро открыло производство относительно первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, где он отчитывался о деятельности бюро.

"На основании журналистского расследования зарегистрировано производство по статье 368 с пометкой "2", - сказал Сытник.

Речь идет о получении неправомерной выгоды в значительном размере. Статья предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет.

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10 марта антикоррупционная прокуратура открыла производство по незаконному обогащению первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины. Основанием для регистрации дела стали материалы журналистских расследований. По информации СМИ, первый заместитель председателя СБУ получил "активы в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами". Журналисты сообщили об имениях и автомобилях жены чиновника. Также журналисты провели расследование состояния первого заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко. Выяснилось, что он владеет недвижимостью более чем на 200 млн грн и ездит на Land Cruiser, зарегистрированном на несуществующего человека. А члены его семьи имеют российское гражданство и бизнес в Крыму.