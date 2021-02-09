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вторник, 09 февраля 2021 18:46

Против Порошенко закрыли уголовное дело

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Против Порошенко закрыли уголовное дело
НАБУ закрыло дело о якобы растрате Порошенко денег. Фото: eurosolidarity.org

Дело о якобы выводе 5-м президентом Петром Порошенко из Украины $100 млрд закрыли.

Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что НАБУ закрыло дело 25 января этого года. 17 декабря 2019 года ее зарегистрировали по заявлению группы депутатов от ОПЗЖ во главе с Ренатом Кузьминым, сообщает "Радио Свобода".

"В эту группу народных депутатов входили, кроме Кузьмина, господа Скорик, Загородный, Шуфрич, Бурмич, Славицька, Макаренко, Христенко, Качный, Нимченко, Лукашев. Это уголовное производство, как мы видим, было зарегистрировано по таким замечательным фактом о том, что группа политических деятелей США, как Обама и Байден, а также Петр Порошенко совершили хищение 100 миллиардов долларов США", - сказал Головань.

Он заявил, что этим заявлением пытались нанести ущерб отношениям Украины с США и по нынешнему президенту Джо Байдену.

"Вся эта история - яркое, по нашему мнению, свидетельство, пример того, как фабрикуются эти провокационные уголовные производства агентами влияния государства-агрессора России с помощью нынешних жителей властных кабинетов", - добавил адвокат.

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Кузьмин в своем заявлении ссылался на сообщения в СМИ. То взяло информацию у Руди Джулиани, бывшего адвоката 25-го президента США Дональда Трампа.

"В самом твите Джулиани не идет о хищении этих денег. Ничего такого в тексте сообщения нет", - отметил Головань.

В НАБУ ситуацию публично не комментировали.

В Украине по поводу 5-го президента Петра Порошенко и 46-го президента США Джо Байдена зарегистрировали 2 новые уголовные производства. Их зарегистрировали по заявлению нардепа Андрея Деркача, который недавно попал под санкции США.

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