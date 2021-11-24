Против бывших крымских депутатов согласовали отмену санкций

Заседание правительства. Фото: УНИАН

Кабинет министров согласовал отмену санкций против двух бывших депутатов Крыма. Речь идет об исключении из санкционного списка Сергея Вергеля и Сергея Заяца. Оба были депутатами Верховного Совета Автономной республики Крым шестого созыва.

Об этом стало известно из материалов заседания Кабмина.

Отмечается, что санкции снимаются в связи с решениями Шестого административного апелляционного суда. В течение месяца данное решение будет вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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Санкции предусматривали бессрочную блокировку активов и другие ограничения.

По информации СМИ, оба бывших депутата сегодня проживают на подконтрольной Украине территории.

США готовятся ввести новый пакет санкций в отношении российского проекта "Северный поток - 2". Администрация президента США стремится оказать большее давление на Россию. На этот раз санкции коснуться компании, связанной с Россией и двух судов.