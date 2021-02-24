Протесты у ОП: всех задержанных отпустили

Акция протеста у Офиса президента закончилась. Фото: Укринформ

В акции против заключения Сергея Стерненко, которая происходила у Офиса президента Украины, приняли участие более двух тысяч человек.

Всех доставленных к управлению лиц опросили и отпустили, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

За порядком следили полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Пострадали 27 правоохранителей.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

24 активных участников акции доставляли в управление полиции. Их опросили и отпустили.

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Протестующие соберутся у ОП в субботу, 27 февраля, в 12:00, так начнется "бессрочная" акция поддержки активиста Сергея Стерненко.