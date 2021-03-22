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Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения

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Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
Геращенко заявил, что подозрения выдвинут другим людям. Фото: Reuters

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция объявит новые подозрения из-за митинга под Офисом президента.

"Там будут и другие подозрения. Вы увидите это по заявлению на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний, и сегодня работают над тем, чтобы собрать доказательства, просматривали сотни видеоматериалов, как средств СМИ, так и оперативных съемок, которые у нас есть. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - сказал Геращенко в эфире "Украина 24".

Гражданские иски о возмещении ущерба выдвинули людям, которые поджигали табличку, двери, разбивали окна здания ОП.

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"У каждого будет свой состав преступления, свой объем. Тот, кто разбил окна - это один вопрос, кто поджигал двери - другой вопрос", - добавил он.

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненка, освободить Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - "замглавы АП Януковича, сейчас, через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов," руками которой был заключен Стерненка "

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Дата
22
марта

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