"Просто издевательство" - в "Слуге народа" эмоционально отреагировали на санкции США против ОРДЛО

США ввели санкции против так называемых ЛДНР после признания их "независимыми республиками" Россией. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев назвал "просто издевательством" санкции Соединенных Штатов Америки против так называемых ДНР и ЛНР.

Гетманцев считает, что запретить гражданам США торговлю или инвестиции в ОРДЛО - "это смешно", пишет УНИАН.

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"Такие санкции просто издевательство, потому что я что-то не слышал ничего об американских инвестициях в так называемые ЛНР и ДНР до их признания Российской Федерацией. И думаю, что не услышу и после этого", - сказал он.

По словам депутата, такие санкции - "скорее имитация, чем реальные шаги".

21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, так называемые ЛНР и ДНР, "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против ОРДЛО. Они предусматривают запрет на новые инвестиции и финансовую деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий с этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО.