"Прошу не смеяться": как законопроект о дезинформации восприняли в "Слуге народа"

Автор: sbu.ua Законопроект предусматривает сильное вмешательство государства в работу СМИ.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Слуга народа" не поддержал предложенный Минкультом законопроект "О противодействии дезинформации".

Рассказал об этом заместитель главы комитета Никита Потураев во время публичного обсуждения законопроекта с представителями медиа в Украинском кризисном медиацентре, сообщает Интерфакс.

"Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации". Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая разрабатывала законопроект "О медиа", — сказал он.

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Законопроект о дезинформации представили 17 января. Среди прописанных в нем положений — введение штрафов в размере тысячи минимальных зарплат за распространение недостоверных данных медиа и лишение свободы на срок от 2-х до 5-и лет за массовое распространение недостоверных данных с помощью ботов.