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пятница, 06 августа 2021 12:05

Прощание с Марчуком состоится 7 августа

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Прощание с Марчуком состоится 7 августа
Коронавирусная болезнь обострила заболевания, на которые страдал Марчук. Фото: "Правда.Тут"

Проститься с бывшим премьер-министром Евгением Марчуком можно будет 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, пишет "РБК-Украина".

Прощание с Марчуком состоится в субботу, 7 августа, с 12:00 до 15:00, в доме официальных приемов в Киеве по адресу: ул. Грушевского, 22.

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, на которые страдал Марчук, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность, сообщили в СБУ.

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5 августа стало известно о смерти бывшего премьера Украины Евгения Марчука. Ему было 80 лет.

Генерал армии Марчук был первым действующим главой СБУ с ноября 1991-го по июль 1994 года. Руководил правительством с марта 1995-го по май 1996 года. С июня 2003 года по сентябрь 2004-го был министром обороны. С 21 ноября 2018 года Марчук представлял Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 19 мая 2019-го его освободили от исполнения обязанностей.

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