Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы

ЦИК разрешила Шарию баллотироваться.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пророссийского блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Тот пойдет № 1 в списке "Партія Шарія".

Решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов. Так выполнили постановление Верховного суда от 30 июня по заявлению партии блоггера, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Кроме того, ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (№5 в списке "Партия Шария")

24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в нардепы.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.