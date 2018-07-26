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четверг, 26 июля 2018 13:40

Прокуроры Холодницкого получили многотысячные премии за письмо поддержки

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Прокуроры Холодницкого получили многотысячные премии за письмо поддержки
Прокуроры руководителя САП Назара Холодницкого, которые написали письмо в его поддержку, не пришли на заседание КДКП. Фото: УНИАН

33 прокурора, подписавшие письмо в защиту руководителя САП Назара Холодницкого, получали премии, превышающие 80 тыс. грн. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Письмо поддержки Холодницкого, подписанное 33 прокурорами САП, имеет свою цену. Это - премия. 672 декларации 36 прокуроров САП в системе НАЗК. Знаете, почему так много? Потому что каждый месяц все они подают форму изменений. Это означает, что все они ежемесячно при установленной законом зарплате в размере 35 тыс 270 грн получают более 80 тыс., которые уже нужно декларировать. А вообще средняя зарплата всех тех, кто вчера подписался на защиту Хенерала Холодницкого - 100 тыс. в месяц".

По словам председателя правления Центра Виталия Шабунина, защитники Холодницкого из САП на заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров не явились.

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Сегодня, 26 июля, рассматривают дело о возможном увольнении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого . Его подозревают во вмешательстве в следствие. В середине июля дисциплинарная комиссия рекомендовала не увольнять Холодницкого.

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26
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