Прокуроры договариваются с Лазаренко по его похищенным деньгам

Адвокаты договариваются с Лазаренко. Фото: ТСН

В США прокуроры пытаются договориться с адвокатами экс-премьера Украины Павла Лазаренко по его замороженных денег.

5 марта за закрытыми дверями Федерального суда Вашингтона американские прокуроры и защитники Лазаренко пытаются договориться о выгодном для обеих сторон соглашении, сообщает Украинская правда.

Американское следствие утверждает, что Лазаренко вывел из Украины более 200 миллионов долларов.

Минюст пытается договориться с экс-премьером Украины, чтобы он добровольно отдал часть своих арестованных средств, чтобы избежать полной конфискации.

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В августе 2018 года стал известно, что Лазаренко совместно с правоохранителями США разрабатывают соглашение по "примирению" в деле о конфискации активов бывшего чиновника.