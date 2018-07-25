Прокурор за время расследования против него заработал более миллиона гривен

Дело в отношении прокурора Кулика нарушили в декабре 2015 года по подозрению в незаконном обогащении. Фото: из открытых источников

Бывший военный прокурор сил АТО, а теперь заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 грн.

Такая информация содержится в бумажных декларациях, а также на официальном веб-портале электронных деклараций, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.

Дело в отношении прокурора Кулика нарушили в декабре 2015 года. Уже в октябре 2016 ему предъявили обвинение по делу о незаконном обогащении. До сих пор продолжается судебное разбирательство.

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По 2016 тогда еще военный прокурор Кулик задекларировал 479 450 грн дохода. Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко, несмотря на уголовное дело, перевел Кулика в департамент международно-правового сотрудничества ГПУ. На новой должности за прошлый год прокурор получил 648 466 грн дохода.

Уже в феврале этого года Константин Кулик внес в декларацию еще 112 478 гривен дохода.

По данным НАБУ, с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, Кулик получил прибыль более чем 1 млн 670 тыс грн. В то же время, сообщает НАБУ, в этот же период расходы Константина Кулика составили около 3,4 миллиона.

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