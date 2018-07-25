Прокурор за время расследования против него заработал более миллиона гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 1503
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1314
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2628
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 504
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6552
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 630
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1008
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3069
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3304
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
19
5
4
10
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Кароль засветилась на фестивале Тимошенко
Кароль засветилась на фестивале Тимошенко
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Барбекю в Карпатах и ​​свинофермы: куда политики разъехались на отпуска
Видео
Все видео
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4374
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 855
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4455
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3672
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27190
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1557
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 08:44

Прокурор за время расследования против него заработал более миллиона гривен

  Комментировать
Прокурор за время расследования против него заработал более миллиона гривен
Дело в отношении прокурора Кулика нарушили в декабре 2015 года по подозрению в незаконном обогащении. Фото: из открытых источников

Бывший военный прокурор сил АТО, а теперь заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик за время расследования против него о возможном незаконном обогащении официально заработал в органах прокуратуры 1 240 394 грн.

Такая информация содержится в бумажных декларациях, а также на официальном веб-портале электронных деклараций, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.

Дело в отношении прокурора Кулика нарушили в декабре 2015 года. Уже в октябре 2016 ему предъявили обвинение по делу о незаконном обогащении. До сих пор продолжается судебное разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В законе об антикоррупционом суде нашли "лазейку" в старую систему

По 2016 тогда еще военный прокурор Кулик задекларировал 479 450 грн дохода. Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко, несмотря на уголовное дело, перевел Кулика в департамент международно-правового сотрудничества ГПУ. На новой должности за прошлый год прокурор получил 648 466 грн дохода.

Уже в феврале этого года Константин Кулик внес в декларацию еще 112 478 гривен дохода.

По данным НАБУ, с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, Кулик получил прибыль более чем 1 млн 670 тыс грн. В то же время, сообщает НАБУ, в этот же период расходы Константина Кулика составили около 3,4 миллиона.

Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза, против экс-главы администрации президента Андрея Клюева в марте 2017 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прокурор за время расследования против него заработал более миллиона гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 461831
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 224118
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 4 Просмотров: 100261
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 48599
Умерла звезда сериала &quot;Санта-Барбара&quot;
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара" Просмотров: 16724
Политика
Беларусь увеличивает срок безвиза для иностранцев
Беларусь увеличивает срок безвиза для иностранцев Просмотров: 63
Ярош: в Донецке, Луганске и Крыму выпьем по 100 грамм
Ярош: в Донецке, Луганске и Крыму выпьем по 100 грамм Просмотров: 702
"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике
"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике
 Просмотров: 360
"Это привилегия союзников": Путину не разрешат выступать в Конгрессе США
"Это привилегия союзников": Путину не разрешат выступать в Конгрессе США Просмотров: 630
Политтехнолог озвучил заоблачные суммы избирательных кампаний политиков
Политтехнолог озвучил заоблачные суммы избирательных кампаний политиков Просмотров: 405
Больше всего комментируют
13
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
10
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
6
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Голосов: 17373
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua