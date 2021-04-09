Прокурор третий раз закрыл дело "Роттердам+"

Дело "Роттердам+" снова закрыли. Фото: Reuters

Прокурор САП Виталий Пономаренко третий раз закрыл дело "Роттердам+".

Национальное антикоррупционное бюро обжалует это решение. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

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"Также НАБУ, учитывая очевидную необъективность прокурора, призывает генпрокурора Ирину Венедиктову заменить Пономаренко", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что это дело является одной из наиболее значимых для Украины и ее решения вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам общества и государства.

Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+" из-за недоказанности нарушения. Собранные доказательства не подтверждают, что действия НКРЕКП предоставили предприятиям льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.