Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение

Михаил Шпир призывал к расправам над участниками Революции достоинства, украинскими воинам на фронте.

СБУ сообщила о подозрении пророссийском пропагандисту Михаилу Шпиру, который выступал на телеканале, связанном с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком.

Украинские правоохранители установили, что так называемый "политический эксперт" работал в интересах государства-агрессора России.

На канале "112 Украина" он призывал к развалу Украины и нарушении ее границ. Организовывал сам и участвовал в антиукраинских информационных операциях.

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Там он призывал к расправам над участниками Революции достоинства, бойцами АТО/ООС и тому подобное.

"Моя претензия к Януковичу, почему людей на Майдане не подавали в первые дни", - говорит прокремлевский пропагандист.

Также делал оскорбительные заявления относительно украинского языка.

Пропагандисту объявили подозрение относительно:

посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса)

нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 Уголовного кодекса)

изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ст. 436-1 Уголовного кодекса).

Сейчас в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и Киеве.

На данный момент в уголовном производстве проведены обыски по месту фактического и временного проживания фигуранта в Ивано-Франковске и Киеве.

На телеканале "Наш" бывшая "регионалка" Елена Бондаренко занималась разжиганием национальной вражды и ненависти, оскорбительно высказывалась об украинских военных, сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе российский военных. Реакция ведущих программы была направлена не на прекращение подобных высказываний, а мнимой.