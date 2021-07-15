Профильный комитет отклонил русификаторскую языковую поправку "слуг"

В общем, "слуги" подали четыре языковые поправки к этому законопроекта. Фото: "Укринформ"

Профильный комитет Верховной Рады отклонил последнюю русификаторскую поправку законопроекта об изменениях в госбюджет на 2021 год.

Поправка №17, которую подал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, предусматривала изменения в законе о языке и всех образовательных законов, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Она позволяла бы обучение в школах на русском языке, а также устраняла бы штрафы за нарушение языкового закона.

Всего "слуги" подали четыре языковых поправки к этому законопроекту. Однако после критики парламентарии отозвали почти все свои замечания. Остальные отклонил комитет по вопросам бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" снова начали продвигать русский язык

О внесении поправок к законопроекту № 5551-2 сообщили народные депутаты Владимир Вятрович и Ярослав Железняк. Поправки №13-14 внес лично председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Они предусматривали полный вывод телевидения из-под действия закона о языке и фактически разрешали демонстрацию фильмов и избирательной агитации на русском. В июне Рада не смогла вынести на повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Авторами законопроекта являются депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.