Продукты распада СССР: назвали "скрепы" украинцев

Агия Загребельская раскритиковала талантливых украинский. Фото: Тарас Подолян

Мы все немного продукт распада Советского Союза. Поэтому еще отстаем на мировой арене. Об этом говорит экс-государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

"Ресурсы оказались в руках ловких. Олигархи их грамотно инвестировали. В частности - в медиа. Значительная часть

украинцев воспринимают все это нормально. Вот Ахметов строит частный университет. Это хорошо, говорят. Или 200 "скорых"

приобрел. Мы талантливы, но есть "скрепы" ".

Едва ли не половина трудоспособного населения связана с олигархами - находится в группах влияния, являются клиентами их компаний или работниками, добавляет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский олигарх попал в список самых богатых людей мира

"Молодое поколение путешествовало по миру, знает, как работает экономика в развитых странах. Но таких еще не так много, чтобы сломать стереотипы".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С АГИЕЙ ЗАГРЕБЕЛЬСКОЙ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

В 1 полугодии 2020 года уровень бедности среди работающего населения составил 42,4%. То есть эти люди не могли обеспечить достойную жизнь себе и семье.